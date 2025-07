De Winter Inter avanza la candidatura dell’ex Juve | superato Leoni il motivo

De Winter Inter, le ultime sul futuro del difensore belga di proprietà del Genoa e nel mirino dei nerazzurri. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter di Cristian Chivu ha messo nel mirino il rafforzamento della difesa, e uno dei giocatori che sembrava essere l’obiettivo principale per il reparto arretrato era Giovanni Leoni, talento emergente che stava guadagnando visibilità . Tuttavia, nelle ultime settimane, la situazione ha preso una piega inaspettata, con l’Inter che ha accelerato per un altro profilo: Koni De Winter, difensore belga classe 2002, che ha sorpassato Leoni nella lista dei desideri della dirigenza nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Winter Inter, avanza la candidatura dell’ex Juve: superato Leoni, il motivo

La risorsa preziosa di Genova de Winter attira lo sguardo tra l’Inter, tre club della Premier League anche in Hun - 2025-07-04 16:27:00 Giorni caldissimi di calciomercato! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia: TransferMarketWeb.

Calciomercato Inter, non c’è solo De Winter per la difesa: la lista degli obiettivi di Ausilio! - di Redazione Calciomercato Inter, non c’è solo De Winter per la difesa: la lista degli obiettivi di Ausilio! Ecco i profili osservati in Serie A.

De Winter Inter, scatto dei nerazzurri per il difensore del Genoa: arriva l’indizio inaspettato dal diretto interessato! Individuata la data per chiudere - di Redazione De Winter Inter, scatto dei nerazzurri per il difensore del Genoa: arriva l’indizio inaspettato dal diretto interessato! C’è la data per chiudere l’affare.

