FormalitĂ sbrigata, pass per i quarti di finale ottenuto. Il Settebello, com’era prevedibile, travolge il Sudafrica e certifica l’approdo tra le migliori otto del mondiale di pallanuoto. Il punteggio finale di 28-4 mostra in maniera lampante il divario fra le due compagini. L’Italia è in controllo dal primo sprint, bastano trenta secondi a Gianazza per siglare il primo gol dell’incontro e da lì in avanti è tutto in discesa. Gli azzurri chiudono il primo quarto avanti 6-1, con la rete di Neser in chiusura di frazione a bucare per la prima volta nel match la retroguardia italiana. Nella seconda frazione sale in cattedra l’esordiente Francesco Cassia, vero protagonista della sfida. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallanuoto, missione compiuta per il Settebello: nei quarti Brasile o Grecia