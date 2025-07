Aurora Maniscalco morta a Vienna chiesti i sequestri urgenti della cartella clinica e di una catenina

Il padre, la madre e la zia della hostess non credono al suicidio e chiedono anche un nuovo sopralluogo nell'appartamento e un esame dattiloscopico sulla balaustra. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Aurora Maniscalco morta a Vienna, chiesti i "sequestri urgenti" della cartella clinica e di una catenina

In questa notizia si parla di: aurora - maniscalco - morta - vienna

Precipita da un palazzo a Vienna, morta l’hostess italiana Aurora Maniscalco: indaga la polizia austriaca - Aurora Maniscalco, hostess palermitana di 24 anni, è precipitata dal terzo piano di un palazzo a Vienna nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno ed è stata subito ricoverata in ospedale.

Aurora Maniscalco: l’hostess caduta da un palazzo a Vienna è morta. «Non è stato un incidente» - Aurora Maniscalco è morta. L’hostess palermitana di 24 anni è deceduta in ospedale dopo che è caduta dal terzo piano di un palazzo a Vienna.

Aurora Maniscalco morta a Vienna, l'hostess di Lauda Air era caduta dal terzo piano: sentito il fidanzato - Aurora Maniscalco aveva 24 anni, era originaria di Palermo e faceva l'hostess: è precipitata dal terzo piano di un palazzo a Vienna.

Aurora Maniscalco morta a Vienna, la famiglia chiede ulteriori indagini http://dlvr.it/TLxqJ0 #Palermo #Sicilia #LiveSicilia Vai su X

L'addio ad Aurora Maniscalco, la giovane hostess morta a Vienna in circostanze ancora non chiare. Assente il fidanzato. La giovane aveva abortito a... Vai su Facebook

“Mia figlia Aurora aveva subito un aborto dopo un’aggressione”; Aurora Maniscalco morta a Vienna, tutti i punti oscuri sul presunto suicidio della hostess: Nuovi elementi; Aurora Maniscalco morta a Vienna, la famiglia chiede ulteriori indagini.

Aurora Maniscalco, nuova richiesta d'indagini per la hostess morta a Vienna. Le due versioni del fidanzato e i testimoni: cosa non torna - E così una nuova richiesta d'indagini urgenti è stata presentata dall'avvocato Alberto Raffadale al pm Ludovica D'Alessio che ... Secondo msn.com

L'hostess morta a Vienna, i parenti chiedono il sequestro della cartella clinica e dei vestiti che indossava - Nonostante con l'autopsia eseguita in città non siano emersi segni di violenza sul corpo della giovane Aurora Maniscalco, precipitata da un balcone al terzo piano il 21 giugno scorso, la famiglia avan ... Come scrive palermotoday.it