Cardiochirurgia pediatrica di Taormina De Luca dei Cinquestelle | Non è argomento di discussione

“La Cardiochirurgia pediatrica di Taormina è un punto di riferimento fondamentale per tantissime famiglie siciliane e del Meridione d’Italia. Non può essere messa assolutamente in discussione, nĂ© può essere ubicata in altri posti, come suggerito da qualcuno, visto che funziona benissimo dove sta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: cardiochirurgia - pediatrica - taormina - discussione

A luglio scade la proroga per la Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, l'appello della Cisl: "Regione decida cosa fare" - "Chiarezza e decisione, non è più tempo di tentennamenti o di giocare a nascondino. Vogliamo conoscere che intenzioni ha la Regione Sicilia per il futuro del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina".

Sos per la cardiochirurgia pediatrica di Taormina, presidio permanente del genitori - Il centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina a rischio chiusura diventa simbolo delle inefficienze e degli scandali che ruotano attorno al sistema sanitario siciliano.

Sindacati a Regione e ministeri: "Trasferire al Papardo la cardiochirurgia pediatrica di Taormina" - "E' strategicamente opportuno e istituzionalmente doveroso avviare il processo di trasferimento della Cardiochirurgia Pediatrica da Taormina a Messina, garantendo al contempo una regia tecnica regionale e un cronoprogramma attuativo che assicuri transizione ordinata, tutela occupazionale e.

VERSO NUOVA PROROGA PER LA CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA A TAORMINA. Il governo Schifani si appresta a chiedere una nuova proroga per la cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale di Taormina ed è al lavoro per inserire il reparto nella nuova re Vai su Facebook

Taormina Cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale verso una nuova proroga https://siciliaweb.it/2025/07/taormina-40/… Vai su X

Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, De Luca dei Cinquestelle: Non è argomento di discussione; Verso nuova proroga per la cardiochirurgia pediatrica Taormina; Verso nuova proroga per la cardiochirurgia pediatrica Taormina.

Ars: M5S punta a includere Taormina nella rete ospedaliera regionale - Il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, ha sottolineato l’importanza della cardiochirurgia pediatrica di Taormina, definita “punto di riferimento ... Si legge su canalesicilia.it

Cardiochirurgia pediatrica di Taormina: si va verso l’ennesima proroga di almeno sei mesi - Il direttore dell'Asp di Messina, intanto, ha disposto i fondi per la prosecuzione delle attività del reparto fino al 31 dicembre 2025. Lo riporta meridionews.it