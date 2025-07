Devo lasciare la struttura? Mi do fuoco! | si cosparge di benzina e fugge ricerche in corso a Pontecagnano Faiano

Si cosparge di benzina, minacciando di darsi fuoco, e poi fugge. E' accaduto dopo le ore 16 di oggi, in una comunità alloggio per persone con problemi psichiatrici a Pontecagnano Faiano: l'uomo, un tunisino, poco prima di compiere il gesto, pare avesse appreso che, tra pochi giorni, avrebbe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

