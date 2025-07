Bilancio Ue von der Leyen presenta proposta | 2mila miliardi per una nuova era

(Adnkronos) – La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha presentato oggi la proposta da 2mila miliardi di dollari per il quadro finanziario pluriennale, il bilancio Ue per il periodo 2028-2034, adottata stamane dall'esecutivo Ue. "Oggi il Collegio ha adottato la proposta della Commissione sul quadro finanziario pluriennale, il bilancio per il periodo 2028-2034.

Von der Leyen:nuove regole per Bilancio - 10.14 "Negli ultimi 5 anni, il bilancio Ue ha ripetutamente superato le sue possibilitĂ , e dobbiamo renderci conto oggi di aver raggiunto i limiti del possibile".

La proposta “rivoluzionaria” di Ursula von der Leyen per modernizzare il bilancio dell’Ue - Bruxelles. Donald Trump ha avuto il suo “One Big Beautiful Bill” e ora tocca a Ursula von der Leyen cercare di far passare il suo “One Big Beautiful Fund”.

Bilancio Ue, anche gli alleati contro von der Leyen sul fondo unico per coesione e agricoltura. Conferenza stampa riprogrammata - Ursula von der Leyen ha di nuovo scelto la linea dura. E anche questa volta si trova a dover rimettere insieme i cocci di un vaso che inizia a rompersi sempre piĂą spesso, quello della sua maggioranza.

La proposta “rivoluzionaria” di Ursula von der Leyen per modernizzare il bilancio dell’Ue. La Commissione presenta la proposta per il nuovo Quadro finanziario pluriennale: il nuovo bilancio dell’Ue non sarà “big”. Di @DavCarretta Vai su X

