Jimmy Sax in concerto all’Auditorium Parco della Musica il 25 luglio

Un imperdibile ed esclusivo concerto in cui il sassofonista di origine francese suonerà le hit mondiali e tutti i brani del suo ultimo album Million Miles. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Jimmy Sax in concerto all’Auditorium Parco della Musica il 25 luglio

Jimmy Sax, il sassofonista più famoso al mondo in concerto al Castello di Milazzo - Jimmy Sax, il sassofonista più famoso al mondo sarà al Castello il prossimo 4 agosto. L’Amministrazione comunale ha chiuso l’accordo inserendo il grande musicista nella rassegna degli eventi estivi.

Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra a Roma Summer Fest 2025; Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra; Roma Summer Fest, Jimmy Sax in concerto.

Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra a Roma Summer Fest 2025 - famoso al mondo, torna live nella Capitale per il Roma Summer Fest, accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino. Da romatoday.it

