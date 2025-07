Lookman – Napoli l’Inter cala la sua vendetta | i dettagli

Il Napoli è sulle tracce di Lookman, ma l’Inter si sta muovendo in maniera importante per il nigeriano. Dopo una lunghissima lotta punto a punto con l’Inter, di fatto, il Napoli di Antonio Conte si è laureato campione d’Italia. Una volta ottenuto questo successo così importante, di fatto, il club partenopeo si è reso anche protagonista in sede di calciomercato. Basta pensare solo all’ingaggio a parametro zero del fuoriclasse belga Kevin De Bruyne. Il Napoli si era mosso anche per Ademola Lookman che, però, è diventato il primo obiettivo proprio dell’Inter di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Calciomercato Napoli, forcing dell’Inter per Lookman: le ultime. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

