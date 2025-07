Invasore solitario al Tour de France | compare poco prima del traguardo placcato dalla sicurezza

Il finale dell'11a tappa del Tour de France è stato decisamente movimentato: ha vinto Abrahamsen, Pogacar è caduto a pochi chilometri dall'arrivo dove è apparso un manifestante in mezzo alla strada. Intercettato da un addetto alla sicurezza è stato placcato sulle transenne mentre il resto della corsa proseguiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tour - france - placcato - sicurezza

