Biker estremo finisce in un canalone e muore in Val Gardena

L'incidente si è verificato mercoledì sera, 15 luglio. Andreas Tonelli, 48enne, biker estremo e influencer, è finito in un canalone in Val Gardena (Alto Adige) ed è morto. Il suo corpo senza vita è stato trovato a notte fonda. I suoi familiari non vedendolo tornare a casa hanno dato l'allarme, intorno alle 21, e da lì sono partite le ricerche, abbastanza difficoltose a causa delle condizioni meteo brutte e dall'incertezza sul sentiero percorso tra i tanti possibili. Verso l'una di notte è stato individuato il corpo, in fondo a un canalone. Difficile dire cosa abbia causato l'incidente: un problema tecnico alla bici, una manovra troppo azzardata, un malore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Biker estremo finisce in un canalone e muore in Val Gardena

