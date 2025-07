Access e preserale di Canale 5 inediti 7 sere su 7 E quando mai?!

Quella “graduale e profonda evoluzione che riguarderĂ soprattutto le prime serate, l’access e il preserale” di Canale 5 nella prossima stagione TV 20252026 (parola di Pier Silvio Berlusconi) inizia in piena estate. Ad oggi, la novitĂ principale è di fatto una raritĂ per la rete ammiraglia Mediaset: access e preserale inediti 7 sere su 7. E quando mai?! Via le papere del ’90 e via gli stra-replicati game di Gerry Scotti nel weekend. Canale 5 a luglio, nelle due fasce orarie piĂą strategiche, riscopre il piacere di accendersi tutti i giorni in barba alle repliche, di cui la rete durante l’anno abusa incomprensibilmente fin troppo, soprattutto nel preserale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Access e preserale di Canale 5 inediti 7 sere su 7. E quando mai?!

