Torre Pacheco come un canale Telegram razzista ha scatenato la caccia all' immigrato in Spagna

Le violenze di questi giorni in Spagna sono state organizzate dalla versione locale di Deport them now, una rete internazionale legata al partito di estrema destra Vox.

Spagna, le proteste di massa e la caccia al migrante a Torre-Pacheco dopo l’aggressione a un 67enne – I video - Proteste di massa sono scoppiate nella città di Torre-Pacheco (Murcia) in seguito a un’aggressione ai danni di un 67enne spagnolo.

Anziano pestato dai marocchini in Spagna: tre giorni di scontri tra migranti, cittadini e polizia a Torre Pacheco (video) - Una spirale di violenza ha travolto la cittĂ di Torre Pacheco in Spagna negli ultimi tre giorni, dove i migranti hanno massacrato in branco un anziano.

Spagna, l’estrema destra scatena la ‘caccia all’immigrato’ a Torre Pacheco. Violenze e arresti - Madrid, 15 luglio 2025 – Ancora una notte di 'caccia all'immigrato' a Torre Pacheco in Spagna. È la quarta di fila nella cittadina agricola della Murcia, dove gruppi di estrema destra si sono resi protagonisti di azioni violente a seguito dell' aggressione di un pensionato da parte di tre giovani di origine nordafricana.

Un'ondata di fake news razziste messe in circolazione da gruppi e partiti dell'estrema destra spagnola hanno generato violenti scontri e disordini a Torre Pacheco.

Torre Pacheco, est della Spagna, sta vivendo giorni di tensione dopo un'aggressione e un'ondata di attacchi razzisti.