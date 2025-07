Von der Leyen | il nuovo bilancio proposto il più ambizioso di sempre

Milano, 16 lug. (askanews) - La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha elogiato la proposta di bilancio della Commissione per il periodo 2028-2034, definendola "la più ambiziosa mai proposta". "È un bilancio all'altezza dell'ambizione dell'Europa, affronta le sfide dell'Europa e rafforza la nostra indipendenza", ha aggiunto da Bruxelles. La presentazione del bilancio dà il via a due anni di negoziati tesi, in particolare sul futuro della Politica Agricola Comune. Von der Leyen ha annunciato anche uno stanziamento di 300 miliardi di euro per finanziare i redditi degli agricoltori dal 2028 al 2034, in un contesto di preoccupazione tra gli operatori del settore in merito alla nuova formula della Politica agricola comune (PAC). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

