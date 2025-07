Alluvione del 2024 arrivano 6milioni di euro di rimborsi per famiglie e attività Acquaroli | Tempi rispettati

ANCONA – Sono stati emanati dalla struttura commissariale i decreti di liquidazione per il rimborso dei danni relativi all’alluvione del 2024 che riguardano le 5 province delle Marche e interessano 705 famiglie. Queste avranno quindi un ristoro di 5mila euro, mentre le 215 attività produttive. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: alluvione - euro - famiglie - attività

Alluvione: un miliardo di euro in 10 anni per Emilia-Romagna, Marche e Toscana - Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge per affrontare gli straordinari eventi alluvionali che hanno colpito Emilia-Romagna, Toscana e Marche tra il 2023 e il 2024.

Due anni fa l'alluvione che causò 16 morti, programmati interventi di ricostruzione per 2,7 miliardi di euro - Due anni fa la serie di alluvioni senza precedenti che colpì l’Emilia-Romagna. Il ricordo e il dolore che non passa per le 16 vittime.

Alluvione 2024, 195mila euro dal fondo delle donazioni: ecco come presentare domanda - A partire da lunedì 19 maggio sarà possibile presentare domanda per i contributi derivanti dalla raccolta fondi “Emergenza alluvioni Bagnacavallo”.

Alluvione 2024. In arrivo oltre 6 milioni di euro per famiglie e imprese. Emanati i decreti di liquidazione per chi ha subito danni Vai su X

Apre oggi in modalità online il bando da 1,5 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese dei Comuni liguri colpiti dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024 La misura integra e rafforza gli strumenti statali di ristoro permettendo alle at Vai su Facebook

Alluvione del 2024, arrivano 6milioni di euro di rimborsi per famiglie e attività. Acquaroli: «Tempi rispettati»; Alluvione di settembre nelle Marche, in arrivo oltre 6 milioni di euro per famiglie e imprese; Alluvione Aspio, sei milioni di ristori.