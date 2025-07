Emmy Awards 2025 tutte le nominations | in lizza anche Pedro Pascal e Cate Blanchett

Il prossimo 14 settembre il Peacock Theatre di Los Angeles ospiterà la 77° edizione degli Emmy Awards, i prestigiosi premi riservati alle serie televisive di maggior successo. C’è grande attesa per conoscere i vincitori, ma proprio ieri l’ Academy of Television Arts & Sciences ha annunciato le attese nominations. Tra gradite conferme e sorprese dell’ultimo minuto, ecco tutte le serie che avranno un posto d’onore nella prossima edizione degli Emmy e, soprattutto, gli attori e le attrici che si contenderanno gli ambiti premi. Tra loro anche Pedro Pascal, Cate Blanchett  e un inaspettato Harrison Ford che, ad 83 anni, ha ricevuto la sua prima candidatura agli Emmys per Shrinking. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Emmy Awards 2025, tutte le nominations: in lizza anche Pedro Pascal e Cate Blanchett

In questa notizia si parla di: emmy - awards - tutte - nominations

Emmy Awards 2025, oggi le nomination: a che ora e dove vederle in tv e in streaming - Inizia il conto alla rovescia per la 77esima edizione degli Emmy Awards, i massimi riconoscimenti internazionali per il piccolo schermo.

Emmy Awards 2025, oggi le nomination: le previsioni - La stagione dei premi televisivi sta per entrare nel vivo. Martedì 15 luglio alle ore 17.30 italiane, in diretta streaming saranno annunciate le nomination per gli Emmy Awards 2025, i riconoscimenti più importanti al mondo per il piccolo schermo.

Emmy Awards 2025, le date: quando si terrà la cerimonia finale - Manca sempre meno alla 77esima edizione degli Emmy Awards. Con l’annuncio delle nomination di martedì 15 luglio alle 17.

Apple fa la storia: 81 nomination agli Emmy Awards 2025, domina Severance e trionfa The Studio https://ispazio.net/2120425/apple-81-nomination-emmy-2025-severance-the-studio… Vai su X

101 years old EVA MARIE SAINT (born July 4, 1924) is an American retired actress. In a career that spanned nearly 80 years, she won an Academy Award, a Primetime Emmy Award, in addition to nominations for a Golden Globe Award and two British Acade - facebook.com Vai su Facebook

Tutte le nomination agli Emmy Awards 2025; Emmy Awards 2025, svelate le nomination della 77 edizione del premio della serialità televisiva; Emmy Awards 2025, 77esima edizione, ecco le nomination.

Emmy Awards 2025, tutte le nominations: in lizza anche Pedro Pascal e Cate Blanchett - In attesa di sapere i vincitori degli Emmy Awards 2025, ecco le nominations tra grandi titoli drama e comedy e nomi celebri del grande schermo ... dilei.it scrive

Emmy Awards 2025, tutte le nomination: Severance in testa con 27 candidature - Tutte le star, le serie e altro ancora in lizza agli Emmy 2025: Severance è in testa alla classifica con 27 nomination, seguito da The Penguin, The Studio e The White Lotus ... Come scrive vanityfair.it