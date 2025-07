Alberi pericolanti a Salerno | dramma sfiorato presso il mercato di via Piave

Tensione, stamattina, a Salerno, al mercato di via Piave, dove un grosso albero √® caduto improvvisamente al suolo. L'arbusto √® finito contro la ringhiera che delimita il perimetro dell'area e su di una vettura parcheggiata. Sul posto, per la messa in sicurezza, i vigili del fuoco. Fortunatamente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Alberi pericolanti a Salerno: dramma sfiorato presso il mercato di via Piave; Salerno: presentati i lavori del Mercato di via Piave, pronto tra 6 mesi; Area mercatale in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto: 26 nuovi alberi 28 gennaio 2020.

Salerno, albero crolla in pieno giorno al mercato di via Piave: sfiorata la tragedia - StampaTragedia solo sfiorata questa mattina a Salerno, al mercato di via Piave, dove un grosso albero si è abbattuto improvvisamente rischiando di travolgere passanti e ambulanti. Scrive salernonotizie.it

Maltempo a Salerno, alberi a rischio caduta: - Il Mattino - ormai la situazione non è più sostenibile: sono decine, se non centinaia, gli alberi di grosso fusto in tutta la città non correttamente mantenuti e potati. Secondo ilmattino.it