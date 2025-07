La cronista lo incalza e al ministro Pichetto scappa la frizione | Che stronzetta Poi è costretto è scusarsi

“ Che stronzetta “. E’ il modo – a suo dire “scherzoso” – con cui il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha deciso di apostrofare la giornalista Vanessa Ricciardi, collaboratrice di Staffetta Quotidiana, autorevole giornale specializzato, al termine di un normale scambio domanda-risposta al termine della presentazione di uno studio a Montecitorio. Pichetto ha tentato una prima difesa dicendo che voleva essere un “complimento” per come Ricciardi aveva condotto l’intervista a margine del convegno. Poi è stato costretto alle scuse, anche per la reazione della giornalista. “Non mi aspettavo quella reazione – ha raccontato all’agenzia LaPresse Ricciardi, che collabora anche con il Fatto Quotidiano – credo che sia opportuno mantenere un linguaggio consono nei rapporti con la stampa, soprattutto da parte di chi rappresenta il potere politico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

