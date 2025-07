Stranger Things 5 ecco il teaser trailer della stagione finale uscita in tre parti

Disponibile il teaser trailer della quinta e ultima stagione di Stranger Things 5, con Millie Bobby Brown, David Harbour e Winona Ryder, in arrivo su Netflix dal 27 novembre, con gran finale a Capodanno. È da oggi disponibile il teaser trailer ufficiale della quinta e ultima stagione di Stranger Things, una delle serie di maggior successo della piattaforma Netflix. Il nuovo capitolo conclusivo sarà distribuito in tre volumi: il primo arriverà il 27 novembre 2025, seguito dal secondo il 26 dicembre e infine dal gran finale il 1º gennaio 2026, tutti alle ore 2 del mattino (ora italiana). Stranger Things 5 – Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp (foto Netflix) La trama della stagione finale.

