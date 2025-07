Sancho Inter l’inglese è stato proposto | c’è anche lui nella lista per l’attacco è sfida alla Juve

Sancho Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante inglese del Manchester United nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter è al lavoro per rinforzare il proprio attacco, e sebbene l’obiettivo primario resti Ademola Lookman, le difficoltĂ nelle trattative con l’ Atalanta potrebbero spingere i nerazzurri a valutare altre opzioni. Come riportato da Di Marzio, una delle alternative piĂą concrete al nigeriano dell’Atalanta potrebbe essere Jadon Sancho, l’esterno offensivo in uscita dal Manchester United. Sancho, che ha faticato a imporsi come titolare nei Red Devils, potrebbe essere un’occasione interessante per l’Inter, che sta cercando un giocatore di qualitĂ per la sua trequarti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sancho Inter, l’inglese è stato proposto: c’è anche lui nella lista per l’attacco, è sfida alla Juve

In questa notizia si parla di: inter - inglese - attacco - sancho

Nicolussi Caviglia-Inter, un vantaggio! E su Asllani c’è un club inglese – TS - L’Inter ha messo nel mirino Nicolussi Caviglia, centrocampista del Venezia. E occhio alla possibile cessione di Kristjan Asllani, su cui c’è una società inglese.

Bisseck, ripiomba un club inglese! E dall’Inter filtra un’intenzione - Su Yann Aurel Bisseck è ripiombato un club della Premier League, dopo il no dello scorso anno da parte dell’Inter.

De Winter Inter, una big inglese piomba sull’obiettivo: pronta un’offerta super, Marotta anticipato! - di Redazione De Winter Inter, le ultime sul futuro del difensore belga di proprietà del Genoa e nel mirino dei nerazzurri.

Victor Oshimen vestirĂ ancora la maglia del Galatasaray. Il club turco pagherĂ , infatti, la cifra dell'intera clausola rescissoria al Napoli di 75 milioni assicurandosi definitivamente le prestazioni dell'ex bomber azzurro. La Juventus ci ha provato, ma era oggettiva - facebook.com Vai su Facebook

Sancho - ? Vai su X

Nico sblocca Sancho: Gonzalez apre all'Arabia Saudita. E la Juve può andare sull'inglese; Juventus-Sancho, si insiste: contatti positivi con il giocatore. Le news di calciomercato; Juventus, la trattativa per Sancho può decollare.

Lookman-Inter, accordo con l'attaccante: cifre, formula e quanto incasserebbe l'Atalanta - Principio d'intesa tra Ademola Lookman e l'Inter, che ha pronti 40 milioni per convincere l'Atalanta a lasciar partire il proprio gioiello. Si legge su msn.com

Inter: idee Xhaka per la regia e Openda per l'attacco, la Juve non molla Sancho - Veloce, potente e capace di attaccare la profondità, Openda piace per il suo dinamismo e rappresenterebbe un innesto importante. Lo riporta it.blastingnews.com