Il Museo Egizio di Torino presenta Onde | sei Matinée musicali gratuite tra archeologia e sonorità

L'estate 2025 al Museo Egizio di Torino si arricchisce di nuove armonie con "ONDE", una rassegna di sei matinĂ©e musicali gratuite che animerĂ la suggestiva Galleria dei Re dal 20 luglio al 28 settembre. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Museo, l'Orchestra Filarmonica di Torino, il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: museo - torino - egizio - onde

Al Museo Egizio di Torino l’ingresso sarà gratuito per la festa della mamma - Domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma 2025, il Museo Egizio di Torino propone ancora una volta l’ingresso gratuito per tutte le mamme accompagnate dai propri figli paganti all’ingresso.

La retrospettiva dedicata a Matteo Garrone arriva al Museo del Cinema: il regista sarĂ a Torino per incontrare il pubblico - Â Un importante progetto di conservazione e celebrazione del cinema di Matteo Garrone prende vita a Torino grazie alla sinergia tra il Museo Nazionale del Cinema e la Cineteca di Bologna, con il prezioso contributo di SIAE e Rai Cinema.

Tigelle, gnocco fritto e salama da sugo a due passi dal Museo Egizio: la cucina emiliana arriva a Torino - That’s Emilia è il ristorantino aperto da Giuseppe Rambaldi e Giovanni Camatarri con altri soci che vuole far conoscere alcune specialità della cucina emiliana in un contesto semplice e informale

Guida Torino. NAPA · Deslocado. Concerti Gratuiti al Museo Egizio Dal 20 luglio al 28 settembre 2025, la Galleria dei Re del Museo Egizio di Torino si trasforma in un palcoscenico unico per “Onde – Suoni che attraversano il tempo”, un ciclo di sei matiné Vai su Facebook

Il Museo Egizio di Torino presenta Onde: sei Matinée musicali gratuite tra archeologia e sonorità ; Onde. 6 concerti al – ingresso gratuito; 6 concerti al Museo Egizio – Metamorfosi.

Il Museo Egizio di Torino presenta "Onde": sei Matinée musicali gratuite tra archeologia e sonorità - L'estate 2025 al Museo Egizio di Torino si arricchisce di nuove armonie con "ONDE", una rassegna di sei matinée musicali gratuite che animerà la suggestiva Galleria dei Re dal 20 luglio al 28 settembr ... Segnala torinotoday.it

Onde. Suoni che attraversano il tempo: sei concerti gratuiti al Museo Egizio di Torino - Nella maestosa Galleria dei Re prende il via Onde – Suoni che attraversano il tempo, rassegna musicale articolata in sei matinée tra luglio e settembre. mentelocale.it scrive