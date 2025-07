annuncio di brynne weaver: “love & other killers” in arrivo ad agosto 2025. Il panorama letterario dedicato al dark romance si prepara a un nuovo capitolo con l’annuncio di brynne weaver, autrice molto apprezzata sui social e in particolare su BookTok. Dopo aver promosso il suo prossimo romanzo Tourist Season e discusso del successo virale di Butcher & Blackbird, la scrittrice ha rivelato una novitĂ che sta facendo parlare i fan. La notizia principale riguarda l’uscita di una nuova novella prevista per il mese di agosto 2025, che promette di arricchire ulteriormente il suo universo narrativo. la novella “love & other killers”: ambientazione e trama. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Brynne weaver: l’annuncio sorprendente che sta facendo parlare BookTok