LIVE Bronzetti-Vekic 6-3 Italia-Croazia Hopman Cup 2025 in DIRETTA | l’azzurra vince il primo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-AJDUKOVIC DI HOPMAN CUP (2° MATCH DALLE 17.30) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO MISTO DI HOPMAN CUP CON COBOLLIBRONZETTI (3° MATCH DALLE 17.30) 6-3 Doppio fallo! Primo set ITALIA! 15-40 Fuori il rovescio. Prima c’è stato il miracolo in risposta di Lucia! 15-30 Doppio fallo. 15-15 In rete la palla corta di Vekic. 15-0 Servizio e rovescio. 5-3 Prima vincente! Brava Lucia! A-40 Non risponde di nuovo la Vekic!! 40-40 Spinge dalla risposta e fa punto la croata. 40-30 Wow, non risponde di dritto sulla seconda la croata. Ma di metri. Avverte tensione, ma questa è pressochĂ© una esibizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Vekic 6-3, Italia-Croazia Hopman Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurra vince il primo set!

