Scritta contro IDF a Napoli Nappi Lega | No all’odio ideologico

Napoli. Nappi: “Messaggio violento e silenzio istituzionale preoccupanti”. “Non si risponde alla morte inneggiando alla morte. L’azione rivendicata da un centro sociale napoletano che ha ridipinto la scala che da via Mezzocannone porta alla Basilica di San Giovanni Maggiore, lasciando un inequivocabile messaggio di odio, è solo l’ennesima conferma del clima tossico che certi ambienti dell’estrema sinistra stanno diffondendo in una città come Napoli, tra le capitali dell’accoglienza, della tolleranza e della pace tra i popoli. E quel che deve far più riflettere è che ciò avviene nell’assordante silenzio delle Istituzioni locali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it