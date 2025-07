Concerto per la pace alla Fabbrica delle Candele sul palco il Duo Gismondi-De Angelis

Venerdì 18 luglio alla Fabbrica delle Candele grazie alla musica del duo Gismondi-De Angelis viene organizzato il “Concerto per la Pace”, un progetto nato dalla volontĂ dei due artisti di portare uno spunto di riflessione, una visione intimistica e umana sulla sciagura e gli orrori della guerra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

