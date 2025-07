giorgio piola tra passato e futuro della f1

? Beatrice Frangione ospita nuovamente Giorgio Piola, una delle voci e menti piĂą autorevoli della Formula 1! In questa nuova intervista: Si parte dall’analisi del GP d’Inghilterra? Scopriamo come lavora Giorgio Piola dietro le quinte dei weekend di gara Ricordi e curiositĂ storiche dal passato della F1 Un’occasione unica per ascoltare racconti esclusivi e dettagli tecnici da chi la Formula 1 la racconta da dentro. e da sempre. 🔗 Leggi su Oasport.it

