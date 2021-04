Vincenzo Mollica racconta i suoi giorni difficili: “Non vedo una minc**a di niente, ma vado avanti” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Non vedo una minchia di niente, ma vado avanti”. Vincenzo Mollica racconta i suoi giorni difficili a RTL102.5. “Sto come un apprendista pensionato, che deve studiare per portare a casa una nuova fase della vita. Mi guida la curiosità, quella non l’ho mai persa. Certo, come apprendista pensionato però cerco di evitare tutti i giovanilismi della vita”. Mollica non perde il gusto della citazione, tanto che il cinema, uno degli amori della sua vita torna per spiegare la sua malattia: “Mi sveglio e porto con me i tre amici che mi accompagnano: diabete, glaucoma e Parkinson. Cerco di andarci d’accordo, sono il buono, il brutto e il cattivo, a seconda delle giornate. Ma si va avanti, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) “Nonuna minchia di, ma”.a RTL102.5. “Sto come un apprendista pensionato, che deve studiare per portare a casa una nuova fase della vita. Mi guida la curiosità, quella non l’ho mai persa. Certo, come apprendista pensionato però cerco di evitare tutti i giovanilismi della vita”.non perde il gusto della citazione, tanto che il cinema, uno degli amori della sua vita torna per spiegare la sua malattia: “Mi sveglio e porto con me i tre amici che mi accompagnano: diabete, glaucoma e Parkinson. Cerco di andarci d’accordo, sono il buono, il brutto e il cattivo, a seconda delle giornate. Ma si va, si ...

