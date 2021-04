Advertising

sardanews : Vertenza Comdata a Cagliari, vittoria dei lavoratori: reintegrati in WindTre -

Ultime Notizie dalla rete : Vertenza Comdata

Nel 2017, fra proteste, scioperi e manifestazioni, si compie il passaggio indi oltre ... E' un punto importante dellacerto, ma non sono soddisfatti. Contestano la cessione in toto: "...La, infatti, va avanti. I lavoratori sono messi a dura prova da una scelta non facile: accettare un incentivo economico per il cambio di azienda rinunciando alle cause o passare a...Nei 2017 i lavoratori erano stati ceduti a Comdata con condizioni meno vantaggiose. Ma i sindacati si erano rivolti ai giudici e hanno vinto in secondo grado: ora torneranno al lavoro in Wind Tre da g ...