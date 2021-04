Vaccini in Sicilia | oggi oltre 7 000 persone hanno ricevuto AstraZeneca

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sono già 7.713 (più del triplo di ieri) le somministrazioni di vaccinoavvenutein. Il dato, aggiornato alle 17.30, è in continua evoluzione ed è frutto dell’Open weekend, l’iniziativa voluta dal governo Musumeci per accelerare la campagna di vaccinazione contro il Covid coinvolgendo, in questo fine settimana, i cittadini dai 60 ai

Vaccini per gli over 60: buona la prima Sembra sia andata bene la prima giornata del weekend di vaccinazioni senza prenotazione per tutti gli over 60 in Sicilia. Ieri pomeriggio erano 7.713 (più del triplo di ieri) le somministrazioni di vaccino Astrazeneca avvenute oggi in Sicilia.