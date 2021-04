Televisore LG OLED C1 in prova | tutto il buono della serie CX | con alcuni passi in avanti e uno indietro

(Di venerdì 16 aprile 2021) La gamma 2021 di televisoridi LG è qui e partiamo dalla nuovaC1 che raccoglie le redini da uno dei TV di maggiore successo dello scorso anno. Diverse le novità, non tutte a dire il vero convincenti fino in fondo. Ma una cosa è certa: la qualità di immagine resta al top, anche senza pannello Evo...

Il modello da 48' monta invece un pannello, mentre il framerate si ferma a un pur sempre ...smart che strizza l'occhio al gaming e che abbiamo recensito approfonditamente circa sei ...... OLED806 "TV Per il 2021 il prodotto core della gammaaumenta la promessa di offrire ... Se lo si desidera, il lato inferiore di Ambilight può essere disattivato quando ilè ...La catena di negozi MediaWorld propone smartphone e smart TV 4K DVB-T2 in sconto nel contesto delle offerte 'Solo per Oggi': i modelli interessati.I tagli sono da 32, 43 e 48'. I primi due hanno pannelli VA Quantum Dot LED, il terzo è un OLED. A una prima occhiata potrebbe essere una LG CX senza componente smart TV.