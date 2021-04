Square-Enix: smentito il rumor, niente acquisizione in vista (Di venerdì 16 aprile 2021) Il rumor che vedeva Square-Enix nel mirino dei potenziali acquirenti si è ritrovato smentito dalla stessa compagnia poche ore dopo Ci aspettavamo un po’ di tranquillità avviandoci verso il weekend, ma la giostra dell’informazione videoludica ci ha gettato tra le mani un rumor così sconvolgente da venire smentito al volo dalla diretta interessata, in questo caso Square-Enix. Nelle scorse ore, infatti, diversi possibili acquirenti hanno messo gli occhi sul publisher storico dei giochi di ruolo, stando a due “esperti” che CTFN ha citato menzionando il recente rapporto di Bloomberg Japan. La risposta, da parte di analisti ed insider dell’industria videoludica, è stata tanto tempestiva quanto scettica, e a ragion veduta. Il rumor su ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 16 aprile 2021) Ilche vedevanel mirino dei potenziali acquirenti si è ritrovatodalla stessa compagnia poche ore dopo Ci aspettavamo un po’ di tranquillità avviandoci verso il weekend, ma la giostra dell’informazione videoludica ci ha gettato tra le mani uncosì sconvolgente da venireal volo dalla diretta interessata, in questo caso. Nelle scorse ore, infatti, diversi possibili acquirenti hanno messo gli occhi sul publisher storico dei giochi di ruolo, stando a due “esperti” che CTFN ha citato menzionando il recente rapporto di Bloomberg Japan. La risposta, da parte di analisti ed insider dell’industria videoludica, è stata tanto tempestiva quanto scettica, e a ragion veduta. Ilsu ...

