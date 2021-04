Spider-Man Miles Morales ha già venduto più di The Last of Us Parte II e Ghost of Tsushima negli USA! (Di venerdì 16 aprile 2021) Spider-Man è stato l'eroe scelto da Sony per lanciare la sua nuova console PlayStation 5 a novembre dello scorso anno e sembra che si sia rivelata la decisione giusta. Marvel's Spider-Man Miles Morales è stato un successo in termini di vendita, superando altri giochi Sony come Ghost of Tsushima o The Last of Us Parte II negli Stati Uniti, impiegando meno tempo a superare i due. Ciò è indicato dai dati di vendita negli Stati Uniti a marzo 2021 da NPD Group, in particolare l'elenco dei 10 giochi più venduti negli Stati Uniti negli ultimi 12 mesi (da aprile 2020 a marzo 2021). Miles Morales è al quinto posto, battuto solo da episodi multipiattaforma di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 aprile 2021)-Man è stato l'eroe scelto da Sony per lanciare la sua nuova console PlayStation 5 a novembre dello scorso anno e sembra che si sia rivelata la decisione giusta. Marvel's-Manè stato un successo in termini di vendita, superando altri giochi Sony comeofo Theof UsIIStati Uniti, impiegando meno tempo a superare i due. Ciò è indicato dai dati di venditaStati Uniti a marzo 2021 da NPD Group, in particolare l'elenco dei 10 giochi più vendutiStati Unitiultimi 12 mesi (da aprile 2020 a marzo 2021).è al quinto posto, battuto solo da episodi multipiattaforma di ...

