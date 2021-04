Serie B | si va verso la sospensione del campionato dopo il 24 aprile

(Di venerdì 16 aprile 2021) Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Consiglio Direttivo diB avrebbe preso la decisione di interrompere ilin seguito allo stop dell’ASL di Pescara alla squadra abruzzese a causa delle positività rilevate in questi giorni all’interno del gruppo squadra. Si va, quindi,la, ma non prima del 24, così da poter permettere al Pescara di recuperare le tre gare rinviate a causa dello stop imposto dalle autorità sanitarie, nelle date del 27e del 1 e 4 maggio. Le ultime due giornate disaranno rimandate al 7 e al 10 maggio, con il conseguente slittamento dei playoff. Nel frattempo si attendono ulteriori decisioni e conferme da parte della LegaB. SportFace.

