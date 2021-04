Serie A | calendario partite 17-18 aprile | orari | tv | streaming | quali vedere su DAZN e Sky

(Di venerdì 16 aprile 2021) La trentunesima giornata dellaA 2020-2021 di calcio si giocherà tra sabato 17 e domenica 182021. Si inizierà sabato 17 con quattro match, due alle 15.00, uno alle 18.00 e uno alle 20.45, mentre domenica 18 si giocheranno sei incontri, uno alle 12.30, tre alle 15.00, uno alle 18.00 ed uno alle 20.45. Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato e glidi tutte ledella trentunesima giornata dellaA 2020-2021 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky ecome di seguito specificato. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delleprincipali. Abbonati ora ae guarda 3diA TIM a giornata in esclusiva. ...

Advertising

GiorgioFumag : @marcocherubini @JaiFournier 0-0, a fine campionato la Lazio retrocesse ma il Vicenza si salvò - tabellamercatob : Così all'andata Risultati e classifica dopo 15^ giornata #SerieB 25 reti, #Reggina #Salernitana #Empoli e #Monza co… - Lancersbc : Serie A, nuovo calendario - sportli26181512 : Corsa Champions, 31ª giornata: il calendario: Il 30° turno, caratterizzato da vittorie di tutte le sei aspiranti ag… - Sport_Legnano : Serie D, rivoluzionato il calendario per far spazio ai recuperi -

Ultime Notizie dalla rete : Serie calendario

A chiederne unsono tutte le forze politiche, che però hanno diversi pareri sulle ... Anche per il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, "ci sono condizioni per pianificare unadi ......accompagnate da regole per evitare nuove impennate nella curva dei contagi' Undelle ... dicono le Regioni, sono consentite 'purché siano rigorosamente rispettate' unadi indicazioni,...Dopo il Giudice sportivo che ha disposto il recupero di Empoli-Chievo, esplode il caso Pescara: la Asl impone l'isolamento in quarantena della squadra abruzzese sino al 26 aprile. Grassadonia non potr ...Due metri di distanza all’interno di palestre, cinema, teatri e nei ristoranti (ma fra i tavoli), dove sarebbe vietata la consumazione al banco dopo le 14, prenotazioni obbligatorie, ...