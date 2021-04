Operazione antimafia in sei regioni, sequestrati beni per 12 milioni (Di venerdì 16 aprile 2021) La Guardia di finanza ha sequestrato beni e imprese per 12milioni di euro riconducibili a imprenditori legati al clan Scalisi, articolazione territoriale della famiglia mafiosa Laudani. L’Operazione ha riguardato sei regioni e 7 province. abr/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) La Guardia di finanza ha sequestratoe imprese per 12di euro riconducibili a imprenditori legati al clan Scalisi, articolazione territoriale della famiglia mafiosa Laudani. L’ha riguardato seie 7 province. abr/trg su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Operazione antimafia FI chiede la Commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose Secondo i dati della Dia (Direzione Investigativa Antimafia), infatti, sono 78 i clan che hanno ... Approfondimenti 'Ndrangheta in Toscana: maxi operazione di carabinieri e Dda

'Ndrangheta e rifiuti, un arresto a Bucine ...valdarnese e aretino della mega operazione contro la criminalità organizzata durata tre anni e conclusa all'alba di giovedì dai Carabinieri del Ros e condotta dalla Direzione distrettuale antimafia ...

Operazione Keu, nuova maxi indagine sui fanghi che la Toscana non sa come gestire Mentre il dibattito pubblico sui rifiuti si riduce a poco più che osservare l’andamento della raccolta differenziata – che riguarda una frazione del tutto ...

'Ndrangheta in Toscana, Fondazione Caponnetto: "Rotto il tabù tra mafia e politica" “I nostri report, negli anni, ci hanno reso antipatici a molti, ma avevamo e abbiamo ragione. L’importante operazione antimafia di ieri mi auguro faccia aprire gli occhi alla classe politica e sociale ...

