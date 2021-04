Novellino: 'Napoli? Più qualità del Milan, può andare in Champions' (Di venerdì 16 aprile 2021) Napoli - " Inter ? Per battere la miglior difesa del campionato il Napoli dovrebbe puntare su Mertens al centro dell'attacco ". Così l'allenatore Walter Novellino , ai microfoni di Radio Crc , in ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021)- " Inter ? Per battere la miglior difesa del campionato ildovrebbe puntare su Mertens al centro dell'attacco ". Così l'allenatore Walter, ai microfoni di Radio Crc , in ...

Ultime Notizie dalla rete : Novellino Napoli Novellino: 'Napoli? Più qualità del Milan, può andare in Champions' NAPOLI - " Inter ? Per battere la miglior difesa del campionato il Napoli dovrebbe puntare su Mertens al centro dell'attacco ". Così l'allenatore Walter Novellino , ai microfoni di Radio Crc , in vista del big match di domenica al "Maradona". " Ho giocato nel Milan, ...

