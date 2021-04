Morgan Stanley | il boom di IPO e SPAC fa volare i profitti nel primo trimestre

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – La banca d’affariha registrato ricavi per 15,7 miliardi di dollari nel2021, in aumento del 61% rispetto ai 9,8 miliardi di dollari dello stesso periodo di un anno fa. L’utile netto è stato di 4,1 miliardi di dollari, o 2,19 per azione diluita, rispetto a un utile netto di 1,7 miliardi, o 1,01 per azione diluita, dei primi tre mesi del 2020. I risultati hanno battuto le attese del mercato: le entrate hanno superato le stime degli analisti di 1,6 miliardi di dollari, così come gli utili per azioni sono stati più elevati degli 1,70 dollari del consensus. La divisione Wealth Management ha registrato un margine ante imposte del 26,9%, con un record di nuovi asset netti e commissioni, rispettivamente di 105 miliardi e 37 miliardi di dollari. I ricavi dell’Investment Banking sono ...

