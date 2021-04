“Messico” è il nuovo singolo di Leiner! (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 16 aprile è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “Messico” (GREYLIGHT Records), il nuovo brano di LEINER. “Messico”, nuovo singolo di LEINER, è una ballad che fonde sonorità “classiche” a suoni moderni, una canzone in cui gli strumenti cercano di evocare al meglio il sentimento delle parole e la voce che ne è protagonista. Questo brano racconta la difficoltà di costruire rapporti quando nel profondo dell’inconscio si cela la costante paura di essere abbandonati. Per uscire da questa prigione è assolutamente necessario ascoltarsi e sentirsi. «In questo brano continuo la mia storia – spiega Leiner a proposito di “Messico” – Spesso, proprio per una determinata paura, escludi a priori una determinata situazione, privandomi inconsciamente di ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 16 aprile è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “” (GREYLIGHT Records), ilbrano di LEINER. “”,di LEINER, è una ballad che fonde sonorità “classiche” a suoni moderni, una canzone in cui gli strumenti cercano di evocare al meglio il sentimento delle parole e la voce che ne è protagonista. Questo brano racconta la difficoltà di costruire rapporti quando nel profondo dell’inconscio si cela la costante paura di essere abbandonati. Per uscire da questa prigione è assolutamente necessario ascoltarsi e sentirsi. «In questo brano continuo la mia storia – spiega Leiner a proposito di “” – Spesso, proprio per una determinata paura, escludi a priori una determinata situazione, privandomi inconsciamente di ...

Advertising

Sfwebzine : “MESSICO”, il nuovo brano di LEINER - ArciAtea : Messico: diminuiscono i cattolici, crescono i 'senza religione'. - mch_elle28 : E se faith in the future fosse il titolo del nuovo singolo? e forse lou era in Messico per registrare il videoclip - MUCD : RT @ElisaNorio: Un grande aiuto per la ricerca grazie alla società civile messicana: il nuovo sito web di open data sui sequestri di stupef… - Paul_FreeSir : RT @ElisaNorio: Un grande aiuto per la ricerca grazie alla società civile messicana: il nuovo sito web di open data sui sequestri di stupef… -

Ultime Notizie dalla rete : Messico nuovo Usa, rimandate le decisioni sul vaccino Johnson & Johnson e si pensa ora ai giovani Ma c'è stato anche il nuovo record di vaccinazioni giornaliere, con 739mila inoculazioni. Italia: ... I tristi primati del Brasile e il dramma del Messico In America Latina, il Brasile ha registrato 3.

Army of the Dead, anticipazioni dalla roundtable dell'ultimo film di Snyder Stando a quanto rivelato da Snyder durante l'evento, il suo nuovo film dovrebbe essere l'inizio di ...elogiato il cast e quanto si sia trovato bene con tutti i membri girando tra Las Vegas e il Messico.

“Messico” è il nuovo singolo di Leiner! Dal 16 aprile è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “MESSICO” (GREYLIGHT Records), il nuovo ...

I Green Day hanno lanciato nuovi aromi di caffè della loro Oakland Coffee. Guarda il video Chicchi bio, confezioni 100% riciclabili e nessun utilizzo di plastica sono il mantra dell'azienda fondata nel 2015 ...

Ma c'è stato anche ilrecord di vaccinazioni giornaliere, con 739mila inoculazioni. Italia: ... I tristi primati del Brasile e il dramma delIn America Latina, il Brasile ha registrato 3.Stando a quanto rivelato da Snyder durante l'evento, il suofilm dovrebbe essere l'inizio di ...elogiato il cast e quanto si sia trovato bene con tutti i membri girando tra Las Vegas e ilDal 16 aprile è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “MESSICO” (GREYLIGHT Records), il nuovo ...Chicchi bio, confezioni 100% riciclabili e nessun utilizzo di plastica sono il mantra dell'azienda fondata nel 2015 ...