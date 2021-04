Mascherine contraffatte dalla Cina agli ospedali di tutta Italia. Chi ne risponderà? Le vie d’uscita dei truffatori (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo il danno anche la beffa. Non solo il disastro, ma (con molta probabilità) alla fine a pagarne le conseguenze non sarà nessuno… 130 milioni di Mascherine contraffatte stavano circolando lungo tutta la penisola. La cosa spaventosa è che questi dispositivi sono stati distribuiti e utilizzati dal personale medico e sanitario all’interno di strutture ospedaliere e non solo. Diversi sono gli indirizzi sanitari a cui la Guardia di finanza Gorizia si è dovuta rivolgere per i sequestri di Mascherine non a norma, la maggior parte delle quali arrivate in Italia dalla Cina attraverso la mediazione di Benotti a cui si è rivolto l’ex commissario all’emergenza Domenico Arcuri. Ricordiamo che per la mediazione a Mario Benotti, che pare abbia “sfruttato il ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo il danno anche la beffa. Non solo il disastro, ma (con molta probabilità) alla fine a pagarne le conseguenze non sarà nessuno… 130 milioni distavano circolando lungola penisola. La cosa spaventosa è che questi dispositivi sono stati distribuiti e utilizzati dal personale medico e sanitario all’interno di struttureere e non solo. Diversi sono gli indirizzi sanitari a cui la Guardia di finanza Gorizia si è dovuta rivolgere per i sequestri dinon a norma, la maggior parte delle quali arrivate inattraverso la mediazione di Benotti a cui si è rivolto l’ex commissario all’emergenza Domenico Arcuri. Ricordiamo che per la mediazione a Mario Benotti, che pare abbia “sfruttato il ...

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine contraffatte Civitavecchia - Polemica mascherine: archiviato il procedimento contro Palombo "In altre parole, svolti i dovuti controlli, le suddette mascherine FFP2 " ha spiegato Palombo " sono risultate conformi e non contraffatte, dotate di tutte le certificazioni necessarie; inoltre non ...

Sequestrate migliaia di mascherine per bambini contraffatte: erano pronte per essere vendute Scoperti dalla Guardia di Finanza di Padova 113mila dispostivi ffp2 spacciati come 'pediatrici' e senza la necessaria certificazione, che riguarda solo i dpi destinati agli ...

Caso mascherine a Civitavecchia, Palombo: “Il Gip ha archiviato” “Ci sono voluti circa 12 mesi perché la giustizia facesse il suo corso e si arrivasse a fare luce sulla nota vicenda. Il GIP del Tribunale di Civitavecchia, esaminati gli atti, vista la richiesta di a ...

Sequestrate 113mila mascherine cinesi ingannevoli Erano destinate al Veneto, Trentino ed Est Lombardia le 113mila mascherine FFP2 sequestrate dalla Guardia di Finanza di Padova in una ditta cinese. Nell’ambito del dispositivo operativo per il contras ...

