Luca Ward, tenero scatto del passato: "Sono io", i fan sono rimasti incantati (Di venerdì 16 aprile 2021) Spunta una tenera foto del passato di Luca Ward: il doppiatore non l'aveva mai mostrata prima. Voi l'avreste riconosciuto? Classe '60, Luca Ward è una delle voci più amate del cinema e della televisione italiana. Nel doppiaggio è conosciuto per aver prestato la voce ad attori di fama mondiale come Russel Crowe ne Il Gladiatore, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ultime Notizie dalla rete : Luca Ward Luca Ward: 'Le critiche contro il doppiaggio italiano? Sono fatte per ignoranza' Luca Ward ha commentato le critiche rivolte contro il doppiaggio italiano , spiegando quanto i giudizi, spesso e volentieri, siano semplicemente scaturiti dall'ignoranza. In queste settimane Luca Ward ...

Luca Ward: "Le critiche contro il doppiaggio italiano? Sono fatte per ignoranza" Il doppiatore e attore italiano Luca Ward ha dichiarato che le critiche che spesso vengono rivolte contro il doppiaggio italiano nascono semplicemente dall'ignoranza. Luca Ward ha commentato le critic ...

Luca Ward sarà la voce narrante del documentario “Bismantova – I tempi della Pietra”, realizzato dalla giovane regista Margot Pilleri Dopo una lavorazione durata oltre un anno è ormai pronto alla distribuzione il documentario “Bismantova – I tempi della Pietra”, realizzato dalla neo-regista Margot Pilleri. Un documentario che si avv ...

