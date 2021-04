Leclerc vede rosso: 'Una buona Ferrari per la qualifica' (Di venerdì 16 aprile 2021) Charles Leclerc non ha dubbi, la Ferrari a Imola ha iniziato con il piede giusto il secondo GP del Mondiale di F1 2021. 'La giornata è stata senz'altro positiva - ha detto il pilota monegasco di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 16 aprile 2021) Charlesnon ha dubbi, laa Imola ha iniziato con il piede giusto il secondo GP del Mondiale di F1 2021. 'La giornata è stata senz'altro positiva - ha detto il pilota monegasco di ...

Advertising

giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: #F1 a #ImolaGP, Charles #Leclerc vede rosso: “#Ferrari, ho buone sensazioni per la qualifica” @F1 @Charles_Leclerc @Scuder… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #F1 a #ImolaGP, Charles #Leclerc vede rosso: “#Ferrari, ho buone sensazioni per la qualifica” @F1 @Charles_Leclerc @Scuder… - Gazzetta_it : #F1 a #ImolaGP, Charles #Leclerc vede rosso: “#Ferrari, ho buone sensazioni per la qualifica” @F1 @Charles_Leclerc… - MARCO196913 : RT @domyc_: @SmilexTech Non so voi, ma la Ferrari la vedo molto bene. Si vede che è bilanciata, nessun errore (se non uscita Rivazza una vo… - domyc_ : @SmilexTech Non so voi, ma la Ferrari la vedo molto bene. Si vede che è bilanciata, nessun errore (se non uscita Ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc vede Leclerc vede rosso: 'Una buona Ferrari per la qualifica' Charles Leclerc non ha dubbi, la Ferrari a Imola ha iniziato con il piede giusto il secondo GP del Mondiale di F1 2021. 'La giornata è stata senz'altro positiva - ha detto il pilota monegasco di Maranello - ...

Sky Sport F1, Diretta Gp Emilia Romagna 2021. Imola LIVE su TV8 ...1 - Appuntamenti da non perdere nel lungo weekend tutto italiano che vede il ritorno delle monoposto sulla storica pista di Imola per il secondo anno consecutivo. Giovedì alle 13.30 Charles Leclerc ...

Sky Sport F1, Diretta Gp Emilia Romagna 2021. Imola LIVE su TV8 Da Giovedi 15 a Domenica 18 Aprile 2021GP DELL'EMILIA ROMAGNA E DEL MADE IN ITALY E' SOLO SU SKYin diretta su SKY SPORT F1 e SKY SPORT ...

GP Emilia Romagna 2021: buono il passo di Leclerc nelle FP2 Al GP Emilia Romagna Charles Leclerc ha mostrato un buon passo gara, nonostante il suo incidente. Il miglior giro gli è stato cancellato ...

Charlesnon ha dubbi, la Ferrari a Imola ha iniziato con il piede giusto il secondo GP del Mondiale di F1 2021. 'La giornata è stata senz'altro positiva - ha detto il pilota monegasco di Maranello - ......1 - Appuntamenti da non perdere nel lungo weekend tutto italiano cheil ritorno delle monoposto sulla storica pista di Imola per il secondo anno consecutivo. Giovedì alle 13.30 Charles...Da Giovedi 15 a Domenica 18 Aprile 2021GP DELL'EMILIA ROMAGNA E DEL MADE IN ITALY E' SOLO SU SKYin diretta su SKY SPORT F1 e SKY SPORT ...Al GP Emilia Romagna Charles Leclerc ha mostrato un buon passo gara, nonostante il suo incidente. Il miglior giro gli è stato cancellato ...