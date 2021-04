Il Cts: sì a teatri, cinema e concerti in zona gialla dal 26 aprile con il 50% di pubblico (Di venerdì 16 aprile 2021) "Dal 26 aprile riaprono teatri, cinema e sale da concerto all'aperto e al chiuso". Lo dichiara una nota del Ministero della cultura. La riapertura vale per le sale in zona gialla. Precisando che il ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di venerdì 16 aprile 2021) "Dal 26riapronoe sale da concerto all'aperto e al chiuso". Lo dichiara una nota del Ministero della cultura. La riapertura vale per le sale in. Precisando che il ...

