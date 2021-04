«Ho chiesto: potrebbe esserci una catastrofe? Mi hanno indicato il Morandi sul pc» (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Ponte Morandi era stato classificato come viadotto a rischio già dal 2013. Esiste un documento che metteva in conto potesse succedere una tragedia e che sosteneva la necessità di controlli. Attraverso le intercettazioni che rientrano nel processo per il crollo del 14 agosto 2018, si scopre anche come fu redatto il documento: senza effettuare davvero i controlli. Si tratta della telefonata di Roberto Salvi, dirigente dell’ufficio rischi di Aspi (non indagato). Il 28 marzo 2019, Salvi chiama un proprio familiare per sfogarsi. Il contenuto della telefonata è riportata da Repubblica Genova. «Non ero manco mai andato a Genova… a vedere questo ponte... quando mi han detto… fai un’analisi sui rischi catastrofali… Ho detto ok… chia… ma lì mi son posto il problema… quali possono essere eh…non lo so… per esempio potrebbe essere quello della caduta di un aereo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Ponteera stato classificato come viadotto a rischio già dal 2013. Esiste un documento che metteva in conto potesse succedere una tragedia e che sosteneva la necessità di controlli. Attraverso le intercettazioni che rientrano nel processo per il crollo del 14 agosto 2018, si scopre anche come fu redatto il documento: senza effettuare davvero i controlli. Si tratta della telefonata di Roberto Salvi, dirigente dell’ufficio rischi di Aspi (non indagato). Il 28 marzo 2019, Salvi chiama un proprio familiare per sfogarsi. Il contenuto della telefonata è riportata da Repubblica Genova. «Non ero manco mai andato a Genova… a vedere questo ponte... quando mi han detto… fai un’analisi sui rischi catastrofali… Ho detto ok… chia… ma lì mi son posto il problema… quali possono essere eh…non lo so… per esempioessere quello della caduta di un aereo ...

