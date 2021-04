Guida autonoma - Walmart investe nella Cruise (Di venerdì 16 aprile 2021) Walmart compie un'altra incursione nell'automotive: la multinazionale statunitense della grande distribuzione ha partecipato a un nuovo round di finanziamenti da 2,75 miliardi di dollari (2,3 miliardi di euro al cambio attuale) condotto dalla Cruise, la divisione che sviluppa tecnologie per veicoli senza conducente della General Motors. Le strategie. Walmart, un colosso da oltre 520 miliardi di dollari di fatturato e 2,2 milioni di dipendenti, ha già una presenza rilevante nel settore della Guida autonoma: attualmente, infatti, può contare su partnership con diverse società, tra cui l'Argo AI della Ford, la Waymo, di proprietà della Alphabet (la casa madre di Google), e la stessa Cruise. L'obiettivo dell'azienda è di sfruttare le potenzialità dei veicoli robotizzati per la consegna a ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 aprile 2021)compie un'altra incursione nell'automotive: la multinazionale statunitense della grande distribuzione ha partecipato a un nuovo round di finanziamenti da 2,75 miliardi di dollari (2,3 miliardi di euro al cambio attuale) condotto dalla, la divisione che sviluppa tecnologie per veicoli senza conducente della General Motors. Le strategie., un colosso da oltre 520 miliardi di dollari di fatturato e 2,2 milioni di dipendenti, ha già una presenza rilevante nel settore della: attualmente, infatti, può contare su partnership con diverse società, tra cui l'Argo AI della Ford, la Waymo, di proprietà della Alphabet (la casa madre di Google), e la stessa. L'obiettivo dell'azienda è di sfruttare le potenzialità dei veicoli robotizzati per la consegna a ...

Advertising

ClubAlfaIt : Radar nella guida autonoma: accordo fra Marelli e WHST #NotizieAuto - HDmotori : RT @HDmotori: Domino's Pizza, il rider è un robot a guida autonoma - solomotori : Marelli e cinese Whst siglano accordo per radar per guida autonoma - fabri_tambu : @TeslaOwnersIT Tutte le legacy correranno a perdifiato ad accaparrarsi mappazzaggine conto terzi come questa. Con i… - TeslaOwnersIT : ??Anche se Elon Musk ha dichiarato di voler rinunciare al radar - oltre al Lidar mai installato - per le sue Tesla a… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida autonoma In UK si può mangiare una pizza in compagnia degli ologrammi 9 condivisioni Condividi Tweet Manuel Micaletto VIA FONTE Notizie Relazionate Curiosità Tecnologia Articolo Domino's Pizza, il rider è un robot a guida autonoma 24 15 Aprile 2021

COVID: CABINA REGIA, ABRUZZO A 'RISCHIO BASSO'. VERSO CONFERMA IN ZONA ARANCIONE ... ed anzi viene inserito dalla cabina di regia, assieme a Campania, Veneto e Provincia Autonoma di ... La Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida per la riapertura di alcune attività 'in ...

Walmart investe nella Cruise Il colosso della distribuzione ha partecipato a un nuovo round di finanziamenti da 2,75 miliardi di dollari della società controllata dalla General Motors ...

Faltoni: con Mustang Mach E Ford inaugura era full electric Mustang Mach E non è solo un progetto innovativo e ambizioso con il quale Ford entra nel mondo dell'elettrico puro ma è anche e soprattutto una scommessa: di aprire una nuova era di mobilità, pulita e ...

9 condivisioni Condividi Tweet Manuel Micaletto VIA FONTE Notizie Relazionate Curiosità Tecnologia Articolo Domino's Pizza, il rider è un robot a24 15 Aprile 2021... ed anzi viene inserito dalla cabina di regia, assieme a Campania, Veneto e Provinciadi ... La Conferenza delle Regioni ha approvato le lineeper la riapertura di alcune attività 'in ...Il colosso della distribuzione ha partecipato a un nuovo round di finanziamenti da 2,75 miliardi di dollari della società controllata dalla General Motors ...Mustang Mach E non è solo un progetto innovativo e ambizioso con il quale Ford entra nel mondo dell'elettrico puro ma è anche e soprattutto una scommessa: di aprire una nuova era di mobilità, pulita e ...