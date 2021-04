Giffoni e la felicità, 5000 ragazzi per l’edizione 2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) C’e’ grande fermento tra gli aspiranti giurati del Giffoni. Infatti, e’ in arrivo per 5mila ragazze e ragazzi di 90 citta’ italiane e 20 nazioni, la richiesta di confermare la loro partecipazione a #Giffoni50Plus, in programma a Giffoni Valle Piana (Salerno) dal 21 al 31 luglio. “#Giffoni50Plus – spiega il fondatore e direttore Claudio Gubitosi – avvia il suo percorso verso la normalita’, la ripresa delle attivita’ e della fiducia vicino, ancor di piu’, a chi ha subito enormi disagi affettivi e psicologici. Giffoni c’e’ e risponde con un’edizione meravigliosa, anche se ancora sotto tutela. Il mondo dei giffoner attendeva questa notizia dallo scorso anno. Ci siamo e siamo pronti per un programma pensato per promuovere ancor di piu’ valori, benessere e riconquista delle identita’”. Pur ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 16 aprile 2021) C’e’ grande fermento tra gli aspiranti giurati del. Infatti, e’ in arrivo per 5mila ragazze edi 90 citta’ italiane e 20 nazioni, la richiesta di confermare la loro partecipazione a #50Plus, in programma aValle Piana (Salerno) dal 21 al 31 luglio. “#50Plus – spiega il fondatore e direttore Claudio Gubitosi – avvia il suo percorso verso la normalita’, la ripresa delle attivita’ e della fiducia vicino, ancor di piu’, a chi ha subito enormi disagi affettivi e psicologici.c’e’ e risponde con un’edizione meravigliosa, anche se ancora sotto tutela. Il mondo dei giffoner attendeva questa notizia dallo scorso anno. Ci siamo e siamo pronti per un programma pensato per promuovere ancor di piu’ valori, benessere e riconquista delle identita’”. Pur ...

Ultime Notizie dalla rete : Giffoni felicità Cinema: Giffoni Film Festival, dal 21 al 31 luglio l'edizione 'Plus' con le attività per il cinquantennale. 150 film, 9 anteprime, 150 talenti e ... 'Un grido di felicità in un anno dove bisogna ancora rispettare regole e comportamenti per poter poi volare, nel 2022, sulle ali della libertà', evidenzia una nota del Giffoni Film Festival, diffusa ...

#Giffoni50plus, ecco il programma: un anno di celebrazioni e innovazioni ... come è giusto vivere un appuntamento con la felicità. L'edizione 2020 si è svolta in presenza, ... Da settembre a dicembre, Giffoni in Tour, 10 tappe in Italia e 5 all'estero. Da ottobre tre nuovi ...

