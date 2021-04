Francia, due 30enni ubriachi si iniettano una crema sul pene: Gravi in ospedale (Di venerdì 16 aprile 2021) Due amici ubriachi sulla trentina sono rimasti con il pene gonfio dopo essersi iniettati l'un l'altro una crema per ematomi che, secondo loro, avrebbe potuto dare loro una maggiore circonferenza ai loro membri. I ragazzi francesi avevano guardato un "tutorial" su YouTube che dava suggerimenti su come ottenere un pene più grande. Dopo essersi iniettati la crema “miracolosa”, il loro pene ha iniziato progressivamente a gonfiarsi e a fare male durante la notte e i due sono stati costretti a recarsi in ospedale la mattina successiva. Entrambi gli uomini, quando i medici hanno toccato il loro membro per ispezionare il danno, si sono lamentati del dolore . Non si sa se il danno rimarrà permanente o meno. I medici temono che la crema abbia bloccato i vasi ... Leggi su sicksadworld (Di venerdì 16 aprile 2021) Due amicisulla trentina sono rimasti con ilgonfio dopo essersi iniettati l'un l'altro unaper ematomi che, secondo loro, avrebbe potuto dare loro una maggiore circonferenza ai loro membri. I ragazzi francesi avevano guardato un "tutorial" su YouTube che dava suggerimenti su come ottenere unpiù grande. Dopo essersi iniettati la“miracolosa”, il loroha iniziato progressivamente a gonfiarsi e a fare male durante la notte e i due sono stati costretti a recarsi inla mattina successiva. Entrambi gli uomini, quando i medici hanno toccato il loro membro per ispezionare il danno, si sono lamentati del dolore . Non si sa se il danno rimarrà permanente o meno. I medici temono che laabbia bloccato i vasi ...

