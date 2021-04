Francesca Gobbi è la moglie di Francesco De Gregori | “Oltre 42 anni d’amore”

(Di venerdì 16 aprile 2021)è ladiDe, il cantautore ospite della seconda puntata de “La musica che gira intorno”, lo show di successo presentato da Fiorella Mannoia su Rai1.è senza alcun dubbio il grande amore della vita diDe: i due si sono incontrati quando erano poco più che adolescenti. Prima c’è stata una profonda amicizia che, nel corso degli, è sfociata in una grandissima amore che ha spinto la coppia a sposarsi nel 1978. Un amore importante quello che lega il cantautore de “La donna cannone” alla donna da cui ha avuto anche due splendidi figli Marco e Federico., per gli amici più stretti semplicemente Chicca, è cresciuta a stretto contatto con il ...

Quaranta anni insieme, due figli e tutto l'amore e il rispetto possibile, questo è quello che lega Francesca Gobbi al marito Francesco de Gregori . L'artista questa sera sarà sul palco di Pio e Amedeo per Felicissima Sera ma, intanto, in molti si chiedono come sia possibile, con il successo ...Nel 1978 è convolato a nozze con Francesca Gobbi e dalla loro storia d'amore sono nati i f igli Marco e Federico . Proprio come il noto cantautore, anche Francesca Gobbi è appassionata di musica, ...Francesca Gobbi, Marco e Federico, moglie e figli Francesco De Gregori, chi sono e cosa fanno nella vita? Ecco cosa non sapete sulla famiglia del cantautore ...