È morta Helen McCrory, l'attrice di Harry Potter e Peaky Blinders

È morta oggi, 16 aprile, all'età di 52 anni Helen McCrory. l'attrice britannica aveva preso parte a tre capitoli della saga di Harry Potter dando il volto a Narcissa Malfoy, la madre di Draco, e più di recente all'acclamata serie Peaky Blinders con il ruolo di Polly Gray. Nata a Paddington il 17 agosto 1968, aveva studiato al Drama Centre di Londra dopo aver vissuto un anno in Italia. Aveva esordito a teatro con ottime recensione a partire dai primi anni '90, si era poi distinta in numerosi ruoli al cinema, comparendo nei film Intervista col vampiro, L'amore fatale e Casanova. La grande notorietà era arrivata anche interpretando Cherie Blair, la moglie dell'ex primo ministro britannico, nei due film di Peter Morgan The Queen e I due presidenti.

