Draghi annuncia zona gialla | riaperture e spostamenti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) Durante la Conferenza Stampa tenutasi nell’arco di questa mattinata (venerdì 16 aprile) il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario, hato le decisioni assunte concernenti l’introduzione della, lee glitra Regioni. Le parole del Premier Il Premier afferma: “Anticipata al 26 di questo mese l’introduzione dellama con un cambiamento rispetto al passato. Si darà la precedenza all’attività all’aperto, alla ristorazione a pranzo e a cena e alle scuole. Queste riapriranno completamente in presenza nelle zone gialle e arancioni, mentre nelle zone rosse vi saranno modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza“. Inoltre, saranno consentiti gli ...