Dal 26 aprile ‘zone gialle rafforzate’: riaprono ristoranti all’aperto, anche a cena (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – Tornano le zone gialle, sebbene con misure ulteriori di contenimento del contagio. La cabina di regia appena conclusasi a Palazzo Chigi ha infatti deciso l’istituzione dal 26 aprile di zone di “giallo rafforzato” che consentiranno, ma solo all’aperto, la ristorazione, le attività sportive e gli spettacoli. Sarà possibile mangiare fuori anche di sera, ma con l’obbligo di rispettare il coprifuoco che resta fissato alle ore 22. Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – Tornano le zone gialle, sebbene con misure ulteriori di contenimento del contagio. La cabina di regia appena conclusasi a Palazzo Chigi ha infatti deciso l’istituzione dal 26 aprile di zone di “giallo rafforzato” che consentiranno, ma solo all’aperto, la ristorazione, le attività sportive e gli spettacoli. Sarà possibile mangiare fuori anche di sera, ma con l’obbligo di rispettare il coprifuoco che resta fissato alle ore 22.

Ultime Notizie dalla rete : Dal aprile Verso l'ok a ristoranti e spettacoli all'aperto dal 26 aprile, anche di sera. Resta coprifuoco alle 22. In arrivo la road map di Draghi Scuole in presenza Tornano le zone gialle rafforzate dal 26 aprile: potranno aprire solo le attività all'aperto. Dunque ristorazione, sport e spettacolo, ma solo nelle aree a basso contagio da Covid ...

Covid. Riaperture, ipotesi dal 26 per scuole (tranne zone rosse) e attività all'aperto Aperitivo sul Naviglio Grande a Milano, in una foto di fine maggio 2020 - Ansa . Dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle, con un "giallo rafforzato" e l'apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all'...

Coronavirus, Rt nazionale in calo a 0.85: Sardegna a 1.38, Trento a 0.69 Il Report settimanale ministero-Iss segnala l'indice Rt di trasmissibilità del Covid-19 nel periodo 5-11 aprile in calo a 0.85. Il dato più ...

Pomodori per aiutare la ricerca tumori, il 24 e 25 aprile nelle piazze di tutta Italia Sabato 24 e domenica 25 aprile Fondazione Umberto Veronesi torna nelle principali piazze italiane con la quarta edizione de “Il Pomodoro. Buono per te, buono per ...

