Advertising

ClinicamenteB : RT @gabryjoy: Morto il fratello di un mio amico,Covid, intubato a Trieste da 5 mesi,nel frattempo in ospedale, ha preso diverse infezioni g… - CorriereQ : Covid: Trieste si prepara al 26 aprile, tutti in strada - Paola_Glmnn : RT @BurloGarofolo: #COVID19 e #bambini storia di contatto e mancanza di gusto e olfatto, insieme alla febbre, principali segni predittivi p… - Telefriuli1 : Addio al Maresciallo Maggiore Alberto Lovison, nuova vittima del Covid ++ Era Comandante del Nucleo Comando della C… - Roma_H_24 : Covid, il bollettino di oggi: Roma a quota 700 contagi. Nella Asl 1 sono 209 - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Trieste

Ma sono pochi, chi passeggia o staziona a prendere il sole pomeridiano sul Molo Audace, osserva le regole anti -con la mascherina ben alzata. Forse il distanziamento in alcuni casi è la norma ...... 19.790 a, 49.355 a Udine, 19.973 a Pordenone, 12.491 a Gorizia e 1.138 da fuori regione. Sardegna Salgono a 50.872 i casi di positività al- 19 complessivamente accertati in Sardegna ...Il militare era ricoverato per Covid in terapia intensiva a Udine da alcune settimane. Lascia una moglie e una figlia ...Il Primo ministro Mario Draghi ha appena fatto in tempo ad annunciare che l'ipotesi del 26 aprile zona gialla è "un rischio ragionato" e che tornano le attività all'aperto e le scuole, e Massimiliano ...